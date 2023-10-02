Услышал громкий стук в дверь: подросток сломал ноги во время посещения друга

В Красносельском районе Санкт-Петербурге 15-летний юноша получил серьезные травмы — его нашли под окнами жилого дома со сломанными ногами. Подросток мог выпасть на улицу от испуга, передает Фонтанка.

В день, когда все произошло, студент-первокурсник пришел в гости к бывшему однокласснику. Родителей дома не было, поэтому подростки стали громко слушать музыку. В какой-то момент это не понравилось соседям. Они вызвали полицию, чтобы утихомирить юношей.

Через некоторое время стражи порядка прибыли по указанному адресу. Они постучали в дверь квартиры, где отдыхали подростки, что привело к травмированию одного из них — гость, услышав громкий звук, испугался и выпал из окна. В результате падения он получил серьезные травмы. Медики, осмотревшие несовершеннолетнего пациента, зафиксировали у него переломы конечностей. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее в Москве трехлетний мальчик выпал из окна квартиры. Родители в этот момент были дома.