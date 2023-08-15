Пережил Сталина: 101-летней москвичке удалили последний коренной зуб

В Москве 101-летняя пенсионерка обратилась к стоматологам, чтобы удалить последний коренной зуб из-за мучившей ее боли. Теперь врачи шутят, что держали в руках зуб, переживший Сталина. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Забавным случаем поделился стоматолог Самвел Баграмян. По его словам, бабушка, уже отметившая 100-летие, обратилась в клинику с жалобами на зубную боль.

«Оказалось, страдания пожилой женщине доставлял последний сохранившийся во рту собственный зуб – под порядковым номером 47. Он был практически разрушен», – пояснил доктор.

Пенсионерке диагностировали «хронический периодонтит» и решили удалить зуб. Женщина согласилась на операцию без лишних уговоров.

В ходе сбора анамнеза медики выяснили, что 101-летняя москвичка не принимает препараты группы антикоагулянтов, которые разжижают кровь. По этой причине она легко перенесла хирургическое вмешательство.

В октябре женщина будет отмечать уже 102-ой день рождения. По словам стоматологов, она оказалась очень дисциплинированной пациенткой.

«Она спокойно зашла в кабинет сама в сопровождении внучки. Сама рассказала, что ее беспокоит. С огромным уважением отнеслась к врачу и четко выполняла все его просьбы», – заключил Самвел Баграмян.

Дантисты даже не попросили денег за проделанную работу, решив сделать пенсионерке стопроцентную скидку.

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