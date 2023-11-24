Ушла в школу, но домой не вернулась: 13-летнюю девочку разыскивают два дня

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили об исчезновении 13-летней девочки в Ростове-на-Дону. Несовершеннолетняя покинула дом и отправилась в школу, однако обратно она не вернулась, пишет 161.ru.

Школьница, по словам волонтеров, пропала 22 ноября. В тот день девочка отправилась на учебу. Дошла ли она до образовательного учреждения, не сообщается. Известно, что домой подросток уже не пришел.

В настоящий момент волонтеры организовали поиски девочки на территории города. В своей группе в социальной сети они указали приметы школьницы. Рост несовершеннолетней — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения на ней была черная кофта, черные брюки и бело-фиолетовые кроссовки. Людей, которые что-то знают о местоположении девочки, волонтеры просят незамедлительно сообщить в полицию или участникам поисков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11-летняя девочка пропала по пути на учебу. Ее поиски организовали правоохранители.