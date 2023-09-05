Получила ожоги глаз: подросток распылил перцовый баллончик в лицо двухлетней девочке

Двухлетняя девочка получила ожог глаз после нападения подростка в Краснодаре. Мальчик распылил в лицо ребенку перцовый баллончик. Сейчас несовершеннолетнего хулигана разыскивают сотрудники правоохранительных органов, передает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Нападение на девочку произошла в августе. Ребенок находился в салоне автомобиля, который пригнал на автомойку ее отец. В какой-то момент к машине подбежал неизвестный подросток. Он достал газовый баллончик и распылил его в лицо юной пассажирке. В результате случившегося она получила травмы.

Девочку доставили в больницу с ожогом глаз. В медучреждении несовершеннолетней оказали необходимую помощь. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. В настоящий момент стражи порядка организовали мероприятия, направленные на установление личности хулигана и его задержание.

Ранее в уральском Карпинске подросток избил ребенка-инвалида на детской площадке. По предварительным данным, подобные издевательства над особенным мальчиком происходили во дворе неоднократно.