Ушла в лес за ягодами и заблудилась: 64-летнюю женщину нашли мертвой после двух дней поисков

В Сахалинской области завершились поиски 64-летней местной жительницы, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась. Спустя два дня женщину обнаружили мертвой, передает Life.ru.

Жительница Сахалина ушла в одиночку в лес 22 сентября. Вечером того же дня она позвонила дочери. Пенсионерка сообщила, что не может найти дорогу домой и находится около двух речек. Близкие женщины тут же подняли тревогу и обратились за помощью к спасателям и правоохранителям. В поисках местной жительницы принимали участие сотрудники МЧС, стражи порядка и волонтеры. Также привлекалась спецтехника — вертолет.

Через пару дней поиски были завершены. В одном из районов леса был обнаружен труп женщины. Что стало причиной ее смерти, пока неизвестно. Для определения этого будет проведена экспертиза. Местные власти обратились к людям на фоне трагичной ситуации. Они призвали жителей серьезнее относиться к походам в лес.

Ранее в Забайкальском крае обнаружили тело 86-летней пенсионерки. Она покинула территорию санатория и оправилась в лес.