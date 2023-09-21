Ушла из дома ночью: двое незнакомцев изнасиловали 18-летнюю студентку в парке

Сотрудники правоохранительных органов в Москве организовали проверку после обращения 18-летней девушки. Студентка колледжа рассказала полицейским, что стала жертвой группового изнасилования в парке, передает РЕН ТВ.

Москвичка подверглась нападению еще в начале июня, но рассказала о случившемся только недавно. Девушка после ссоры с матерью отправилась в Терлецкий парк поздно ночью. Там неизвестный мужчина накинул ей на шею веревку, после чего оттащил в укромное место. Его напарник закрывал жертве глаза. В итоге злоумышленники изнасиловали студентку и скрылись в неизвестном направлении, предварительно связав пострадавшей руки.

Долгое время москвичка не рассказывала о случившемся. Лишь после ссоры с молодым человеком она проговорилась. Теперь выяснением обстоятельств инцидента занимаются стражи порядка.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин надругались над десятилетним мальчиком. При этом они угрожали несовершеннолетнему ножом.