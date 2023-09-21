СЛУЧИЛОСЬ
19:51, 21 сентября 2023
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Ушла из дома ночью: двое незнакомцев изнасиловали 18-летнюю студентку в парке

Прогулка по парку обернулась для студентки в Москве групповым изнасилованием.

Ушла из дома ночью: двое незнакомцев изнасиловали 18-летнюю студентку в парке

© freepik

Сотрудники правоохранительных органов в Москве организовали проверку после обращения 18-летней девушки. Студентка колледжа рассказала полицейским, что стала жертвой группового изнасилования в парке, передает РЕН ТВ.

Москвичка подверглась нападению еще в начале июня, но рассказала о случившемся только недавно. Девушка после ссоры с матерью отправилась в Терлецкий парк поздно ночью. Там неизвестный мужчина накинул ей на шею веревку, после чего оттащил в укромное место. Его напарник закрывал жертве глаза. В итоге злоумышленники изнасиловали студентку и скрылись в неизвестном направлении, предварительно связав пострадавшей руки.

Долгое время москвичка не рассказывала о случившемся. Лишь после ссоры с молодым человеком она проговорилась. Теперь выяснением обстоятельств инцидента занимаются стражи порядка.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин надругались над десятилетним мальчиком. При этом они угрожали несовершеннолетнему ножом.

Источник фото:freepik.com
Источник:РЕН ТВ
Теги:
изнасилование
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