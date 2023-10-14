Ушла из дома и не вернулась: полицейские разыскивают 13-летнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов организовали мероприятия, направленные на поиски 13-летней девочки в Екатеринбурге. Школьница ушла из дома накануне, 13 октября, и до сих пор не вернулась, передает Ura.ru.

В полицию обратились родители несовершеннолетней жительницы уральского города. Они рассказали стражам порядка, что дочь ушла из дома на улице Колмогорова в неизвестном направлении. О местонахождении девочки до сих пор ничего неизвестно.

В итоге правоохранители объявили девочку в розыск. Школьницу можно узнать по следующим приметам: светлые волосы, среднее телосложение, рост 155-156 сантиметров. В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в темно-синие штаны, черную куртку и розовую шапку. На ногах у юной жительницы города — ботинки. Также у девочки с собой был рюкзак темного цвета.

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