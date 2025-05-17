Ушла гулять во двор с друзьями и пропала: семилетнюю девочку обнаружили мертвой в районе лесополосы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Запорожской области. Семилетнюю девочку могли убить, передает Telegram-канал Следком.

Вчера, 16 мая, несовершеннолетняя жительница города Бердска вышла гулять с друзьями во двор. Домой школьница не вернулась. А на следующий день стало известно о смерти ребенка.

По информации правоохранителей, труп девочки обнаружили в районе лесополосы. На теле зафиксировали следы насильственной смерти. Уголовное дело расследуют по статье об убийстве. За его ходом следит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее глава СК поручил начать проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в Египте. Несовершеннолетний сорвался с высоты у бассейна.