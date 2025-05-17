Погиб, упав у бассейна: Бастрыкин поручил начать проверку после смерти ребенка в египетском отеле

Сотрудники правоохранительных органов проверят обстоятельства гибели российского ребенка в одном из отелей Египта. На выяснении деталей трагичного случая настоял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает Telegram-канал Следком.

Председатель ведомства поручил начать проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика руководителю следственного управления по Ярославской области. Главе СК будет представлен доклад по ситуации.

Мальчик из Ярославля отдыхал вместе с семьей в одном из египетских отелей. По словам родителей, ребенок погиб из-за грубых нарушений правил безопасности. В месте размещения и отдыха отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии.

Ранее мать погибшего в Египте мальчика рассказала, что все произошло очень быстро. Ребенок сорвался с высоты у бассейна после того, как его позвал отец.