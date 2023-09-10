Ушла гулять и не вернулась: в Красноярском крае нашли тело 8-летней девочки

В Красноярском крае в яме для столба нашли тело 8-летней девочки, об этом сообщает aif.ru.

Ребенок пропал днем 10 сентября. Девочка отправилась на прогулку с подругами и не вернулась домой. Знакомая девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице. Когда она не вернулась, родители забили тревогу и позвонили в полицию.

В итоге поисковики нашли тело 8-летнего ребенка в яме, которую выкопал, предположительно, один из местных жителей. Органы уточняют, что ее глубина составила около метра — яма предназначалась для установки фонарного столба и никак не была ограждена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту произошедшего Козульским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.

Ранее мы писали о том, что в Якутии на мусорной свалке нашли труп новорожденного. Тело заметил проезжающий мимо местный житель. Рядом с ребенком нашли медицинскую синюю простыню и использованный шприц. Правоохранители выясняют подробности случившегося.