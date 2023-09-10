Выбросили вместе с одеждой: в Якутии на свалке нашли труп новорожденного

В Якутии на мусорной свалке нашли труп новорожденного, об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно журналистам, тело младенца обнаружили в Якутии на свалке в трех километрах от поселка Батагай. Собеседник издания сообщил, что труп был с неотрезанной пуповиной. При этом рядом лежали медицинская синяя простыня и использованный шприц.

Рядом с ребенком были найдены детские куртки и следы от автомобиля. Отмечается, что тело нашел водитель, проезжающий мимо. Он и вызвал полицейских. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Свердловской области расследуют странную смерть девятиклассницы. Девочка, которая увлекалась маникюром, внезапно покончила с собой. Родственники школьницы подозревают, что в случившемся виновато руководство школы, в которой она училась. По словам одной из родительниц другого учащегося, учителя слишком жестко общаются со школьниками.