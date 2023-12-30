Ушиб головы и закрытый перелом кости на ноге: продавец крупного гипермаркета избил покупателя

Конфликт между покупателем и продавцов крупного гипермаркета в Кудрово Ленинградской области закончился избиением. Работник магазина напал на мужчину, в результате чего последний получил травмы и оказался в больнице, передает 78.ru.

Инцидент произошел накануне, 29 декабря, вечером. Покупатель одного из гипермаркетов в Кудрово попал в больницу с ушибом головы и закрытым переломом кости на ноге. В беседе с медиками он рассказал, что был избит сотрудником магазина. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

После оказания необходимой помощи пострадавшего жителя Ленобласти отпустили домой. По предварительным данным, заявление по факту случившегося в полицию не поступало.

Ранее в Северной столице 48-летняя местная жительница избила нунчаками двух школьников у себя дома. Она пригласила несовершеннолетних «на чай».