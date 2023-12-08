Под Пермью мужчина жестоко избил подростка из-за бутылки

В Горнозаводске Пермского края мужчина жестоко избил подростка, который случайно бросил бутылку в его машину. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, россиянин напал на школьника, когда тот прогуливался с товарищем. Юноша подкинул почти пустую бутылку в воздух, после чего ее ветром откинуло в сторону чужого автомобиля. Владелец машины подбежал к подростку, схватил за шею и уронил на землю. Затем агрессор сел сверху на подростка, стал выламывать ему пальцы, душить и всячески угрожать.

В результате молодой человек получил перелом кости, ушиб пальца, различные кровоизлияния и кровоподтеки. Медики классифицировали тяжесть вреда здоровью как среднюю. За избиение юноши агрессивный пермяк выплатил чуть менее 200 тысяч рублей в качестве компенсации и избежал уголовного наказания.

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