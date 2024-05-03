В Петербурге портрет погибшего актера Сергея Бодрова завесили плакатом с Йодой

В Санкт-Петербурге знаменитое граффити с портретом актера Сергея Бодрова завесили плакатом, на котором изображен персонаж из «Звездных войн» магистр Йода. На полотне также присутствует надпись: «В ньютонах сила, брат!». Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, рисунок на стене пропал в начале мая. По всей видимости, это произошло в связи с проведением на территории «Севкабель Порта» фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и попсовой культуры «Старкон». Предположительно, организаторы мероприятия специально закрыли граффити плакатом и сделали это на срок проведения смотра – с 4 по 5 мая. На это указывает и надпись на полотне, которая как бы отвечает на известный вопрос из фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат?».

Как сообщили в СМИ, сам портрет Бодрова не пострадал. Поэтому, скорее всего, жители и гости Петербурга вновь смогут увидеть его, как только фестиваль подойдет к концу.

Напомним, что данное изображение актера является довольно популярным. Ранее его уже пытались испортить, нанеся на него краску. Однако в 2019 году художники устранили все дефекты и обновили граффити.

К слову, в сентябре 2024 года будет уже 22 года, как погиб Сергей Бодров. Его не стало в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Тогда умерли 125 человек.

Ранее группа «Пикник» выпустила первую песню после теракта в «Крокус Сити Холле».