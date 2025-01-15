Ущерб от ограбления дома хоккеиста Малкина может превысить 10 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На днях стало известно об ограблении дома хоккеиста Евгения Малкина в США. Грабителям удалось проникнуть в жилище спортсмена через заднюю дверь. Предварительно они отключили камеры и сигнализацию в доме.

Сообщается, что ущерб от грабежа может превысить 10 миллионов рублей — похитители украли 3 перстня кубка Стэнли, который Малкин выиграл в 2009, 2016 и 2017 годах.

Полицейские предупредили других спортсменов о возможных грабежах. Они считают, что действует банда воров, которые нацелены именно на американских спортсменов. Ранее им удалось ограбить баскетболиста НБА Лукаса Дончича и хоккеиста НХЛ Тайлера Сегина.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге грабитель проник в квартиру музыканта и похитил несколько тысяч долларов.