Ушел и не вернулся: в Карелии ищут 13-летнего подростка

Полиция третий день ищет без вести пропавшего 13-летнего подростка в Карелии, об этом сообщает kp.ru.

В Петрозаводске школьник вышел из дома 12 сентября и не вернулся. В Следственном комитете региона организована процессуальная проверка. Полиция третий день прочесывает местность, но поиски пока не дали никаких результатов.

«На момент исчезновения мальчик был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки», — говорится в сообщении ведомства.

Местных жителей, которые владеют какой-либо информацией об исчезновении ребенка попросили обращаться по номеру телефона 594-683 в следственный отдел.

Ранее мы писали о том, что убийца пятилетней девочки из Таджикистана получил пожизненное. Сначала мужчине вынесли приговор сроком 24 года в колонии, но это не устроило родителей ребенка. Они подали апелляцию и попросили ужесточить наказание. Отец ребенка удовлетворен новым решением. По его мнению, приговор станет гарантией, что другие дети будут жить спокойно.