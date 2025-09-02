Суд вынес приговор россиянину, убившему сына из-за игры в «Танки»

В Свердловской области суд вынес приговор отцу, который убил 29-летнего сына во время ссоры из-за игры в «Танки». Его действия сочли превышением самообороны – мужчина нанес удары, увидев сына с ножом.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествие случилось майской ночью в Пышминском районе Свердловской области. Молодой человек громко играл в «Танки», мешая отцу и матери спать. Когда отец зашел к сыну и сделал замечание, парень набросился с кулаками. Затем досталось матери. Избиение родителей произошло не впервые – сын и раньше поколачивал родных после проигрышей.

После перепалки отец вышел на кухню, а когда увидел в зеркале сына с ножом, сам схватил нож и нанес опережающие удары. В результате сын скончался, а в отношении отца возбудили уголовное дело.

Мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы, он не сможет менять место жительства без разрешения и уезжать за пределы района. Суд отметил, что он действовал с целью самообороны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец едва не убил ребенка, перекусив пуповину в домашних родах.