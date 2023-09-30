Уроки по стрельбе закончились для девушки домогательствами со стороны тренера

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов арестовали инструктора по стрельбе, который был обвинен в домогательствах к студентке во время тренировок в тире.

Как пишет Telegram-канал Shot, 52-летний мужчина преподавал стрельбу в Волгоградском строительном техникуме и во время инструктажа с одной из учениц проявил непристойное поведение. Его рука будто соскальзывала и оказывалась ниже поясницы студентки. Вскоре тренер начал проявлять и другие знаки внимания.

На днях 16-летняя девушка вернулась домой в слезах и рассказала матери о домогательствах. Полиция незамедлительно принялась за расследование, и мужчина был задержан. Он не стал придумывать отговорки и полностью признал свою вину.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Ему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также он был отстранен от работы с учениками.

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