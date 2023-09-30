Мошенники под видом ФСБ выманили у судьи крупную сумму денег

Судья Арбитражного суда в Свердловской области стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и выманили у нее крупную сумму денег.

Как пишет Ura.ru, мошенники связались с женщиной через мессенджер, представившись представителями Минюста. Вскоре неизвестный звонил под видом представителя ФСБ и убедил судью, что ей необходимо оформить кредит и перевести деньги для защиты своих накоплений от мошенничества.

После того, как судья перевела деньги, она осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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