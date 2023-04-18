Урок истории в Петербурге довел 12-летнюю школьницу до больницы

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала в больницу после урока истории. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Врачи в медицинском учреждении зафиксировали у нее сотрясение головного мозга. По информации источника, несчастный случай произошел в школе на Ленинском проспекте.

Подчеркивается, что на уроке истории школьники обсуждали тему геноцида. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное. По словам мамы девочки, учитель считает, что ребенок очень чувствительный.

«Видимо, она приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала без чувств, после чего у нее начались судороги», – заключается в сообщении.

Ранее мы писали о том, как бортпроводница облила 3-летнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду. Женщина уронила на малышку стаканы с горячим напитком.

По словам матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел во время трапезы в самолете. По неосторожности бортпроводница не удержала посуда, и опрокинула все прямо на девочку. Родители успели поймать только один стаканчик, остальное вылилось на ребенка.

Женщина отмечает, что, если бы ее дочь не была в памперсе, последствия оказались бы ужаснее. Малышка получила серьезные ожоги, травмы помогли обработать члены экипажа. Но сажать самолет ради экстренной госпитализации не стали. Ребенку оказали все необходимую медицинскую помощь уже в Египте.