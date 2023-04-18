Бортпроводница облила 3-летнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду

Стюардесса ошпарила трехлетнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду. Женщина уронила на малышку стаканы с горячим напитком. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что инцидент произошел, когда разносили питание. По неосторожности бортпроводница не удержала посуду, и она полетела прямо на девочку. Родители успели среагировать и поймать только один стаканчик, содержимое второго же все-таки вылилось. По словам женщины, если бы ее дочь не была в памперсе, то последствия оказались бы в разы ужаснее.

Малышка получила серьезные ожоги, которые помогли обработать члены экипажа. Однако сажать самолет ради экстренной госпитализации они не стали. Полноценную медицинскую помощь ребенку оказали уже в Египте.

Больше всего родителей пострадавшей возмутило то, что стюардесса, виновная в произошедшем, ни разу так и не подошла к ним и не извинилась. Именно поэтому теперь они обратились в прокуратору.

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