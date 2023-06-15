Уральского экс-прапорщика подозревают в принуждении жены к вебкаму ради выплаты ипотеки

Полиция Озерска начала проверку бывшего военного после заявления его знакомых, которые утверждают, что он взял собственную жену в сексуальное рабство. Причем, по их словам, сделал он это, чтобы погасить ипотеку. Об том сообщил Телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, друзья семьи увидели провокационные видео супруги экс-прапорщика и после этого забили тревогу. Они предположили, что мужчина принуждает сожительницу к занятиям вебкамом ради денег и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств.

Примечательно, что аккаунт в Интернете для публикации откровенных роликов россиянин завел еще в 2018 году. После этого его и уволили со службы, лишив всех льгот. А уже через время на его канале стали появляться кадры с его супругой. Приятели экс-военного переживают, что его навязчивые идеи могут пагубно сказаться на психологическом здоровье не только жены, но и двоих их детей.

Ранее в Красноярске полиция задержала супругов-закладчиков, выдававших наркотики за прах любимой собаки. Им дали по семь лет колонии.