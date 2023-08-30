Уральский тракторист выстрелил в голову девочке и сделал ее инвалидом

Тракториста, который выстрелил девочке в голову, приговорили к трем годам колонии, об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в Свердловской области. 11-летняя девочка гуляла с друзьями по поселку, на прогулку она отпросилась у родителей. Когда группа подростков собралась вместе у куста черемухи, девочка даже не поняла, что в нее попала пуля.

«Мне показалось, что сперва черемуха упала на голову, а потом оказалось пулевое ранение», — рассказала пострадавшая.

Выяснилось, что из соседнего дома выстрелил тракторист Сергей Карпицкий. Он взял малокалиберную винтовку, чтобы отогнать коршуна, но по ошибке попал в девочку.

Родители рассказывают, что их дочь чудом выжила, но в ее поведении появились значительные изменения. Теперь вместо активных игр во дворе с друзьями девочка занимается реабилитацией.

«Бывает, нервничает, бывает, хохочет, кусает. Что-то ей не нравится — она может накричать. Ну, меня кусает, дома вообще боится одна оставаться», — рассказала Надежда Киселева.

Несмотря на то, что следствие настаивало на умышленных действиях подсудимого и просило приговорить его к восьми годам заключения, мужчину приговорили к трем годам колонии и компенсации пострадавшей — 750 тысяч рублей. Обжаловать это решение тракторист не намерен.

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