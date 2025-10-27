«Уральский Рэмбо» бросился на толпу односельчан с бензопилой: подробности

На Урале вооруженный бензопилой мужчина бросился на толпу молодежи. Инцидент произошел в поселке Арти.

Видео, на котором мужчина с бензопилой в руках бежит на толпу, местные жители сняли из машины. Водителю даже пришлось сдавать назад, поскольку молодежь с дебоширом неслась прямо на автомобиль. После парни и девушки перешли «в наступление» — один из них пнул преследователя так, что тот выронил опасный инструмент.

Как сообщает Kp.ru, нападавшим оказался местный житель. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что всему виной стало чрезмерное потребление алкоголя. 28-летний дебошир поссорился с односельчанами неподалеку от бара. Поначалу все обошлось без рукоприкладства, но «уральский Рэмбо» дошел до дома, вооружился бензопилой и вернулся к оппонентам. Его целью было только припугнуть молодежь. После он отправился в свое жилище.

Правоохранители задержали мужчину. С большой долей вероятности он проведет несколько суток под стражей.

Ранее в Дзержинске мужчина с бензопилой напал на случайного прохожего. Он поранил ему руку, после чего поспешил скрыться.