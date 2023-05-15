Москвичка проглотила медицинскую отвертку во время протезирования зубов и ожидает операцию

В Москве женщина случайно проглотила трехсантиметровую отвертку во время протезирования зубов. Извлекать инородное тело из желудка пришлось хирургам. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

42-летняя пациентка находилась на приеме у врача-ортопеда 14 мая. Источник утверждает, что пациентке нужно было поставить две коронки на имплант. Ранее женщина хорошо отзывалась о работе этого врача. Когда-то этот врач устанавливал ей коронку. При выборе доктора женщина ориентировалась на его 20-летний опыт работы и не ожидала никаких неприятностей.

В тот неудачный день ортопед должен был снять слепки. Но через 30 минут приема все пошло не по плану. Пациентка почувствовала в горле какой-то посторонний предмет. Оказалось, что врач случайно выронил медицинскую отвертку длиной 3 сантиметра, а пациентка проглотила инструмент.

Медицинский работник тут же вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу, где ей сделали снимки. Судя по ним, отвертка находилась в желудке. Врачи выражали опасение, что при движении дальше трехсантиметровая отвертка может повредить кишечник, поэтому пациентку отправили на операционный стол для извлечения инородного тела.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти девочка угостила друзей микстурой от шизофрении. В итоге подростки оказались в больнице.