Пьяная 53-летняя москвичка после дебоша в самолете оказалась в полиции, а не в Анталье

В аэропорту Шереметьево задержали 53-летнюю женщину, которая устроила скандал на борту самолета. Она планировала отправиться в Анталью, но оказалась в полиции. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, пассажирка вела себя неадекватно и нарушала общественный порядок. Дебоширку решили снять с рейса и отправить для разбирательств к правоохранителям. Командиру воздушного судна пришлось сообщить о том, что творится на борту. Транспортные полицейские встретили даму.

Отмечается, что женщине 53 года. Ее увезли в отдел и заметили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило догадки. На дебоширку составлен протокол об административном правонарушении. Она должна будет выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей или будет арестована на срок до 15 суток.

Ранее мы писали о том, как рейс Казань-Анталья совершил экстренную посадку из-за смерти ребенка. Девочка-подросток скончалась прямо на борту самолета. 17-летняя девушка решила отдохнуть в Турции вместе с мамой и бабушкой и умерла по пути.