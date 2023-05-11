Уральцу, задушившему проводом отца-инвалида из сострадания, грозит пожизненный срок

В Нижнем Тагиле 35-летний мужчина убил собственного отца-инвалида. На допросе россиянин пояснил, что сделал это из чувства сострадания. Подробности узнало издание E1.ru.

Как стало известно, обвиняемый при помощи провода задушил родителя, так как больше не мог смотреть на его страдания. Он признался, что его отец испытывал многочисленные трудности, связанные с инвалидностью, поэтому сам просил сына помочь ему уйти из жизни.

Чтобы совершить убийство, мужчина сильно напился, а после скрываться никуда не стал. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе расследования удалось установить, что он работал на одном из градообразующих предприятий и уже привлекался к уголовной ответственности.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013–2014 годах», - сообщили в Следственном комитете.

На данный момент обстоятельства произошедшего все еще выясняются. После завершения расследования дело будет передано в суд, где решат, виновен ли россиянин или же нет. По предварительной информации, ему грозит пожизненный срок, если его признают убийцей.

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