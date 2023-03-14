Уральцу посыпались штрафы за нарушения ПДД после сдачи машины в утиль

Уралец решил сдать свой старый автомобиль на металлолом, но вскоре ему стали приходить штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте Е1.ru.

Мужчине начали приходить штрафы за превышение скорости, двойную сплошную, тонировку и проезд на красный свет светофора. На данный момент общая сумма составляет 27 тысяч рублей.

«Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут», – пожаловался житель.

Отмечается, что транспортное средство до сих пор числится за уральцем. После сдачи машины в утиль, он получил 13 тысяч рублей, но договор с пунктом приема сохранить не смог.

Подчеркивается, что ГИБДД без договора о сдаче в утиль не сможет снять этот автомобиль с учета.

«Ему нужно как-то доказать, что автомобиль выбыл из его обладания, а договора у него нет. Фактически в ГИБДД не могут быть уверены, что это не он катается. Ему нужно подать письменные заявления в полицию, ГИБДД и прокуратуру. А штрафы, которые приходят, можно оспаривать», — рассказал юрист Павел Невольниченко

По словам знакомых владельца, эту машину видели на улицах, ее крылья перекрасили в черный цвет.

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