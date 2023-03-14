Покупки в Интернете: что делать, если вас обманули мошенники

Бывают ситуации, когда при совершении покупки в Интернете вас обманывают. Что делать в таких случаях рассказал популярный ведущий остросюжетного реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!» Влад Чижов в беседе с WomanHit.ru.

Представим ситуацию, что вы полностью оплатили товар, но он к вам либо не пришел, либо пришел в ужасном состоянии. Далее, если вы написали претензию производителю и не получили ответа, то вас скорее всего обманули.

«Первым делом соберите всю имеющуюся информацию. Чем больше фактов, тем больше вероятность, что правоохранительные органы смогут вернуть деньги», – сказал Чижов.

Он добавил, что у вас должна сохраниться история переписки, выписка из банка с переводом, чеки, реквизиты счета, куда переводилась сумма, сайт или страничка в социальных сетях. Потом нужно написать заявление в полицию о краже денег.

«Чтобы ускорить процесс, обратитесь сразу в управление «К» МВД, которое занимается преступлениями в киберсфере. Также не лишним будет оставить жалобу в Роспотребнадзоре. Чем больше жалоб будет на организацию, тем быстрее реагируют органы правопорядка», – подчеркнул Чижов.

Он отметил, что параллельно нужно обратиться в банк, обслуживающий вашу карту. Нужно составить заявление на возврат.

По словам ведущего, если вас обманули на популярных сервисах объявлений вроде «Авито» или Wildberries, то нужно написать обращение к администрации ресурса. Это необходимо для блокировки продавца-мошенника. После этого напишите заявление в полицию. Все разговоры с продавцами ведите только во внутренних мессенджерах принадлежащих сервису, чтобы служба поддержки смогла оказать помощь.

Чижов заключил, что также нужно быть внимательным на форумах и в приложениях для знакомств. Там мошенники могут войти к вам в доверие, собрать информацию о вас и перехватить контроль над цифровой жизнью.

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