Ураган «Эдгар» в Москве валит деревья и сдувает самокаты: ветер снес биотуалет с мужчиной внутри

В Москве бушует ураган под название «Эдгар». Ветер валит деревья, сдувает самокаты, тележки. Из-за непогоды пострадали жители, среди них мужчина, который находился в биотуалете. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, на одну женщину упал забор, она позвонила в скорую помощь. 12-летний ребенок обратился за помощью из-за отлетевшей ветки, которая его ударила. Звонки продолжают поступать, и их очень много.

Также один из жителей оказался заперт в биотуалете во время непогоды. Об этом сообщает 360.ru. Ураганом его свалило на землю, дверью вниз, так что он не смог выбрать самостоятельно. В итоге спасатели выехали на помощь мужчине.

СМИ отмечают, что ему помогли выбраться, а медицинская помощь ему не понадобилась.

По сообщению 112, на данный момент известно о 10 пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Стихия пока еще не отступила.

Ранее мы писали о том, что в Москве двухлетнего мальчика с синяками нашли спящим на полу в подъезде. 18 июня в доме на Студенческой улице нашли ребенка возрастом 2 года и 7 месяцев. Он лежал на полу в одном белье, взрослых рядом не оказалось. Несовершеннолетнего заметили соседи.