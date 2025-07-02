Мужчина скончался, не выдержав радости по случаю возвращения супруги домой

Странный и трагичный случай произошел в Индии. Мужчина скончался от чрезмерной радости в связи с возвращением к нему супруги. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 28-летний житель деревни Рамнагар-Кхагувала восемь лет не видел свою жену. Однажды после череды ссор и скандалов с мужем, женщина ушла от него и перебралась жить к родителям. Но в минувший четверг, 26 июня, она решила помириться с избранником и появилась на пороге его дома.

Обрадованный таким счастливым событием мужчина отправился в ближайший магазин, где закупился алкоголем, чтобы отпраздновать воссоединение с супругой. Однако во время застолья он переборщил с выпивкой, почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован. Врачи пытались спасти пострадавшего, но им не удалось. Он скончался.

Местные жители называют произошедшее трагической случайностью. Индийская полиция подтвердила, что смерть мужчины наступила не в результате насильственных действий.

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