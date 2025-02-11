«Употреблять алкоголь запрещено религией»: семья водителя BMW, виновного в ДТП со скорой, заявила о его трезвости

Водитель BMW, протаранивший машину скорой в Белгороде, заявила о его трезвости. По словам родственников, мужчина не мог быть пьяным – это запрещено религией.

Их комментарий приводит ИА Регнум.

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», - утверждает сестра 31-летнего мужчины.

Его родные хотят помогать семьям погибших работников скорой. Пока с ними не связывались – сестра уверена, что те настроены агрессивно.

«Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим», - сказала она.

Происшествие случилось 7 февраля. На большой скорости иномарка врезалась в скорую. Два фельдшера погибли на месте – женщины возвращались с вызова. Очевидцы утверждают, что водитель BMW был пьян. Известно, что мужчина является детским тренером по ММА.