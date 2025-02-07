Погибли два фельдшера: иномарка на большой скорости влетела в машину «скорой помощи»

В Белгороде произошло страшное ДТП, в котором погибли две женщины-фельдшера. В машину «скорой помощи» на большой скорости влетел BMW. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, авария случилась на проспекте Славы. Отмечается, что кроссовер выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с каретой «скорой помощи». В результате погибли женщины медики, находившееся внутри автомобиля. Еще четверо человек пострадали. Их госпитализировали. В больницу попал и 31-летний водитель иномарки.

На данный момент в произошедшем разбираются сотрудники полиции. Пока неизвестно, был ли водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения или нет.

К слову, у погибших женщин-медиков остались дети. У одной маленькая дочь, а у другой — двое сыновей.

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