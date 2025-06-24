Бежали от обстрелов в Иране: что известно о семье мальчика, на которого напал неадекват в Шереметьево

Семья двухлетнего мальчика, на которого напал неадекватный мужчина в московском аэропорту Шереметьево, бежала в Россию от обстрелов в Иране.

Как рассказала RT мама мальчика Хаджизада Сахар, им удалось выехать через Афганистан и вылететь в Москву рейсом из Кабула.

Отмечается, что у всей семьи есть российские паспорта.

Этим же рейсом прилетел и находившийся в неадекватном состоянии 31-летний гражданин Белоруссии, напавший на ребенка в зале выдачи багажа. Он подошел к малышу, схватил его и резко швырнул на пол. Мальчик сразу потерял сознание.

Сквозь слёзы мама ребенка сообщила, что ее сын в плохом состоянии. Он получил переломы позвоночника и свода черепа.

Напавший на мальчика мужчина задержан, при нем были обнаружены запрещенные вещества. Он так и не смог объяснить мотив своих действий.

Ранее детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова сообщила, что мозг ребенка не поврежден, поэтому врачи надеются, что все обойдется, и он поправится без последствий. По ее словам, мать мальчика беременна, и в семье есть еще ребенок.