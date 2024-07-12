Упавший в Подмосковье пассажирский Superjet 100 ночью планировал вылететь в Надым

Пассажирский самолет Superjet 100, который 12 июля упал в Подмосковье, ночью планировал вылетать в Надым. Его рейс нашли на онлайн-табло аэропорта «Внуково».

В авиационных службах сказали ТАСС: «По предварительным данным, этот самолет должен был ночью вылететь в Надым».

Известно время, когда самолет планировал вылет. На табло указано 04:10 субботы.

Воздушное судно упало в районе 15 часов дня под Коломной. Известно, что борт летел с завода в Луховицах и направлялся во «Внуково». Самолет был после ремонта.

На борту находились три члена экипажа, они погибли. Командир «Суперджета» Евгений Булавко разговаривал с женой за полчаса до крушения. Женщина заявила, что это был «обычный» разговор». Вместе с тем супруг «сказал, что ему некогда». До полета он находился с семьей. У погибшего остались двое детей.

Коллега погибшего пилота Максима Лукманова также сообщил, что борт ремонтировали. Мужчина говорил, что есть «вопрос, как он прошел ремонт». Ему известно, что Лукманов был опытным пилотом и имел положительные характеристики.