«Сказал, что некогда»: командир разбившегося «Суперджета» разговаривал с женой за полчаса до крушения

Супруга командира разбившегося под Коломной «Суперджета» рассказала о последнем разговоре с мужем. Они созванивалась перед взлетом.

Жена разговаривала с Евгением Булавко в 14:29, а в 15:01 поступил сигнал о падении воздушного судна.

«Разговор был самый обычный, он сказал, что ему некогда говорить, он уже в самолете, и они сейчас взлетают», - поделилась женщина с сайтом mk.ru.

По словам супруги Булавко, полет был плановым. Экипаж планировал забрать самолет с завода в Луховицах и доставить во «Внуково». До полета летчик находился с семьей. По словам супруги, «все было обычно».

Известно, что у погибшего пилота остались двое детей. Одному из них 22 года.

Ранее сообщалось, что при крушении «Суперджета» погибли три человека. Говорилось, что пилот смог увести самолет от населенных пунктов в лесной массив.