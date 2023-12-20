Упавшая с крыши глыба льда сломала женщине шею

Женщине, на которую упала глыба льда в центре Москвы, был диагностирован перелом шейного позвонка, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что пострадавшей 36 лет. В момент инцидента она была в центре столицы рядом со станцией метро «Смоленская».

«Медики выявили у 36-летней пострадавшей перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы в результате падения наледи с крыши», – говорится в сообщении.

Напомним, что утром 20 декабря глыба льда рухнула на двух женщин, которые были рядом со станцией метро «Смоленская». СМИ писали, что очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, к моменту приезда которой, одна из пострадавших была без сознания. Отмечалось, что вторая не получила серьезных травм.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Липецке на 13-летнего мальчика с крыши школы рухнула снежная масса. В результате падения снега школьник не получил видимых травм, однако его все равно отправили на обследование в больницу. После осмотра ребенка отправили домой.