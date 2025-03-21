Упала с высоты: найденная с переломами в Дубае украинская модель проникла на закрытую стройку

Марию Ковальчук, украинскую модель, которая отправилась в Дубай на заработки, нашли в тяжелом состоянии. У девушки оказались переломаны кости. По информации The Mirror, пострадавшая упала с большой высоты.

Журналисты пишут об этом со ссылкой на местных правоохранителей. Стражи порядка в ходе проверки выяснили, что 20-летняя девушка проникла на закрытую стройку, после чего упала вниз с большой высоты.

«Полиция Дубая подтверждает, что гражданка Украины, ранее объявленная пропавшей без вести, в настоящее время находится в больнице и получает медицинскую помощь», — пишет зарубежное СМИ.

Ранее сообщалось, что у Марии Ковальчук зафиксировали переломы рук, ног и позвоночника. Она не может самостоятельно двигаться. Близкие украинки считают, что она была в рабстве у местных шейхов.