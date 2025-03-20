Могла попасть в рабство к шейхам: модель нашли с переломами ног и позвоночника на обочине в Дубае

В Дубае на обочине дороги нашли 20-летнюю украинскую модель. У нее были переломаны руки, ноги и позвоночник. Родственники девушки подозревают, что она могла находиться в рабстве у шейхов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 9 марта в день рождения модель пошла на вечеринку к состоятельным мужчинам в Дубае. На следующие сутки она вышла на связь с мамой и рассказала, что еще на день задержится в отеле, куда ее пригласили. После этого она перестала звонить и писать родным. По словам мамы девушки, голос дочери во время их последнего разговора был растерянный.

Нашли пропавшую только вечером 19 марта. Она лежала искалеченная на обочине. Модель экстренно доставили в больницу в критическом состоянии со множественными переломами. В медучреждении пациентку четыре раза прооперировали. Однако сейчас она по-прежнему не может двигаться, только шевелит губами.

Что произошло с девушкой, сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит выяснить. Но ее родители считают, что она могла находиться в рабстве, где подвергалась насилию. А после ее просто выкинули на дорогу.

Ранее стало известно, что пропавшая в Ачинске девушка в день исчезновения зашла в компьютерный клуб.