Упала с турника: прокуратура Уссурийска расследует скандал с избитой девочкой

Уссурийская городская прокуратура сейчас проводит проверку после публикации в СМИ фотографии плачущей девочки в синяках. Мама шестилетнего ребенка утверждает, что снимок был сделан еще год назад, если не больше. Тогда ее дочка упала с турника.

Женщина рассказала телеканалу «360», что она с ребенком уже прошла всех врачей, ее дочь полностью здорова.

«Тот инцидент был травмпунктом подтвержден, что она упала с турника», – подчеркнула мать девочки.

Она добавила, что детей в семье никогда не били, а фото распространила ее двоюродная сестра, с которой у нее напряженные отношения.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийску, стражи порядка нашли публикацию о нанесении телесных повреждений ребенку в ходе мониторинга социальных сетей. Кроме того, в полицию обратилась местная жительница. Она заявила о противоправных действиях в отношении девочки.

К семье сразу приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Как оказалось, ребенок посещает детский сад, а в самом доме поддерживается чистота и порядок. Девочка живет с матерью, а также пятью братьями и сестрами. Семья состоит на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На данный момент ребенок находится дома, видимых телесных повреждений на его теле не обнаружили.

Ранее мы писали, что четырехлетний мальчик скончался на глазах у матери. В смерти ребенка женщина обвинила врачей, которые поставили неверный диагноз.