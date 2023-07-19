Скончался на глазах у матери: женщина обвинила врачей в смерти четырехлетнего сына

В больнице Екатеринбурга мальчик четырех лет скончался от миокардита. До этого ребенка неделю лечили от гастрита. Об этом сообщает kp.ru.

19 июня, ровно месяц назад, четырехлетний мальчик пожаловался на боль в животе. Как утверждает его мама, малыша также беспокоили слабость и тошнота. Они сдали платные анализы, и на следующий день ребенок чувствовал себя лучше.

Затем мальчик стал меньше есть и играть, но мать не давала ему никаких лекарств, потому что у него не было температуры и рвоты. 27 июня женщине пришли результаты анализов, после чего она обратилась в детскую клиническую больницу в Екатеринбурге.

«Я просила положить сына в больницу, но мне сказали, что для этого нужен анализ кала на кишечную группу, а его у нас не было. Сына перевели в детскую больницу №9», – цитирует мать ребенка kp.ru.

Мальчику диагностировали гастрит, выписали медицинские препараты и отправили его домой. Спустя еще четыре дня состояние малыша не улучшилось, он стал только чаще жаловаться на боль в животе. 1 июля женщина вызвала скорую помощь. Врачи увезли ребенка в инфекционное отделение первоуральской больницы. Там ему сделали УЗИ брюшной полости, ЭКГ и рентген грудной клетки.

4 июля пришли результаты ЭКГ, и маму с ребенком срочно отвезли в реанимационное отделение ОДКБ в Екатеринбурге.

«Ему повторно делали кучу обследований. К нему приходили кардиолог, невролог, инфекционист. У сына обнаружили миокардит», – продолжает жительница Первоуральска.

Ее сразу предупредили, что шансов у ребенка мало. Поскольку женщина работает медсестрой, ей разрешили приходить к сыну в палату каждый день. 6 июля мальчика уже подключили к ИВЛ. Утром ему сделали подкожный укол гепарина, после чего его сердце остановилось. Но малыша тогда реанимировали, сделали ему МРТ и вызвали кардиолога.

10 июля ребенок умер на глазах у матери. Женщина уверена, что он был бы жив, если бы ему сразу поставили верный диагноз. Теперь родители мальчика обратились за помощью к юристу, чтобы «виновные были наказаны».

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