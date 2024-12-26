Упала на тротуар и сильно тряслась: в Москве умерла женщина, оставившая на пять дней сына с ДЦП без пищи

В Москве умерла 41-летняя женщина, которая в мае на пять дней оставила сына с ДЦП без пищи. У нее случился приступ эпилепсии.

О происшествии сообщает mk.ru.

По информации издания, 25 декабря днем у женщины случился приступ: она упала на тротуар на улице Воротынская и тряслась. Прохожие вызвали скорую. Прибывшие медики положили еще живую женщину на носилки, но в машине она скончалась. Родные погибшей рассказали, что в тот день она плохо себя чувствовала.

Весной женщина оставила 12-летнего сына в квартире. Спустя пять дней истощенного ребенка обнаружил дядя. Мальчика доставили в реанимацию. Мать судили, в ноябре ей назначили обязательные работы – женщина работала дворником.

После инцидента в мае ребенка передали на попечение бабушке – у родственницы мальчик находился с пятницы по понедельник, а на буднях – в реабилитационном центре.

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