Привез племянника и разбился: 28-летний бортпроводник «Уральских авиалиний» погиб при крушении самолета в Актау

При крушении самолета в Актау погиб 28-летний бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» Рамин Агаев. Он летал в Баку, чтобы привезти шестилетнего племянника бабушке.

О смерти стюарда сообщает Kp.ru.

25 декабря мужчина еще числился с списках выживших, но на следующий день семья узнала о смерти родственника.

Как рассказал брат Рамина, семья вылетит в Актау для опознания. Объявлять сбор средств родные погибшего не станут.

Разбившийся лайнер летел из Баку в Грозный. У Рамина были выходные, в конце декабря он выходил на работу. В Грозном мужчина собирался сесть на самолет до Москвы – в столице он жил два года.

Известно, что Агаев родился в Кирове, окончил Вятский госуниверситет, факультет журналистики.

По специальности не работал, занимался бизнесом. Три года назад сменил сферу деятельности, обучился на бортпроводника.

Ранее сообщалось, что в катастрофе выжила дочь советского ученого.