Упала и раccекла подбородок: из-за наряда от Юдашкина пострадала поклонница Киркорова

В мире отечественной моды произошли большие потери. Сначала не стало Вячеслава Зайцева, а затем ушел из жизни Валентин Юдашкин. Модельер долгое время боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Юдашкин сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса, но все-таки самым постоянным его клиентом являлся Филипп Киркоров. Для одного своего выступления певец попросил сшить модельера эффектный наряд. Однако появление артиста на публике в нем привело к неприятному инциденту. Об этом сообщает портал E1.ru.

Юдашкин подготовил для Киркорова золотой плащ, на пошив которого ушло 50 метров шифона. Одна из поклонниц хотела преподнести музыканту букет цветов, но случайно наступила на длинный шлейф. Филипп не заметил этого и резко дернул его так, что он вылетел из-под ног женщины, и та не удержалась и сильно упала. В результате инцидента поклонница разбила себе подбородок об ступени, ведущие на сцену.

К слову, артист принес потерпевшей извинения, и после этого ей была оказана медицинская помощь.

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