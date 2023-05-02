Мама 13-летнего мальчика из Новосибирска рассказала о его свадьбе с цыганкой. Об этом сообщает издание mk.ru.

В одной социальной сети появился снимок, который привлек внимание общественности. На нем подросток запечатлен в окружении цыган. Кроме того, рядом с мальчиком на фото расположена девочка в свадебном платье. Многие подписчики подумали, что ребенка могли женить против его воли. Однако мама мальчика в беседе с местной прессой опровергла эти домыслы.

В первую очередь, родительница поспешила подтвердить помолвку сына с цыганкой. Как выяснилось, об их свадьбе было объявлено еще 3 года назад, и подобное является обычаем цыган.

«Это делается для того, чтобы дети могли ходить друг к другу в гости, общаться. То, что детей держат в рабстве, — бред», — пояснила женщина.

Оказывается, мама мальчика родилась в русской семье, но 26 лет назад вышла замуж за цыгана. Вот почему она ничего не имеет против того, чтобы сын повторил ее судьбу. При этом родительница добавила: настоящая свадьба состоится только в том случае, если дети не разлюбят друг друга.

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