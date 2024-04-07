Упала более чем с 50-метровой высоты: россиянка погибла на отдыхе в Абхазии

Женщина 1984 года рождения, приехавшая из Сочи в Абхазию, умерла во время отдыха. Россиянка сорвалась с большой высоты и разбилась насмерть.

Информация о гибели гражданки РФ появилась на официальном сайте МЧС Абхазии. В опубликованном сообщении говорится, что в результате падения с более чем 50-метровой высоты погибла россиянка. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Женщина умерла не сразу после падения. Когда пострадавшую достали на поверхность, то она еще была жива. Лишь спустя время она скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы. В настоящий момент устанавливаются детали гибели туристки.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил массовую драку во время отдыха в Таиланде. Мужчина, как утверждают СМИ, вступился за свою супругу, которую толкнул один из постояльцев отеля.