Цирковой медведь вырвался из вольера и задрал женщину в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге медведь вырвался из вольера, расположенного на территории СНТ в Парголово, и задрал женщину. Животное ликвидировали.

Подробности сообщает «Фонтанка». По информации издания, в 19:45 поступил звонок в экстренные службы.

Позже на месте была слышна стрельба: медведя застрелили. Другой хищник находился в клетке.

На месте работают следователи. «Фонтанка» пишет, что медведей держали на законных основаниях.

Председатель СНТ рассказал журналистам, что хозяева животных занимались цирковыми представлениями и гастролировали.

Telegram-канал SHOT написал, что погибшая женщина была хозяйкой медведя.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь задрал 19-летнюю девушку на туристическом маршруте.