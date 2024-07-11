Опубликовано 11 июля 2024, 22:33
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Цирковой медведь вырвался из вольера и задрал женщину в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге медведь вырвался из вольера, расположенного на территории СНТ в Парголово, и задрал женщину. Животное ликвидировали.
Подробности сообщает «Фонтанка». По информации издания, в 19:45 поступил звонок в экстренные службы.
Позже на месте была слышна стрельба: медведя застрелили. Другой хищник находился в клетке.
На месте работают следователи. «Фонтанка» пишет, что медведей держали на законных основаниях.
Председатель СНТ рассказал журналистам, что хозяева животных занимались цирковыми представлениями и гастролировали.
Telegram-канал SHOT написал, что погибшая женщина была хозяйкой медведя.
Ранее сообщалось, что в Румынии медведь задрал 19-летнюю девушку на туристическом маршруте.