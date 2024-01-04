Упал с моста в Енисей: полицейские выяснили, что случилось с пропавшим баскетболистом «Барнаула»

Пропавший 30 декабря в Красноярске 20-летний баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов упал с моста в Енисей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. Они установили, что Антон упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Поэтому поисковики и волонтеры перенесли главное направление поисков на реку и ее протоки.

Антон Петухов ушел из своего дома в 3.30 ночи и больше не выходил на связь. К поискам спортсмена приступили полицейские.

«В настоящее время сотрудниками полиции продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего», — сказано в сообщении ведомства.

До 2023 года Петухов играл за московский «ЦСКА-Юниор». Летом он перешел в БК «Барнаул».

Ранее в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя маленькими детьми упал с пешеходного моста.