Упал с моста в Енисей: полицейские выяснили, что случилось с пропавшим баскетболистом «Барнаула»
В Красноярске пропавший баскетболист «Барнаула» упал с моста в Енисей.
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Пропавший 30 декабря в Красноярске 20-летний баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов упал с моста в Енисей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. Они установили, что Антон упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Поэтому поисковики и волонтеры перенесли главное направление поисков на реку и ее протоки.
Антон Петухов ушел из своего дома в 3.30 ночи и больше не выходил на связь. К поискам спортсмена приступили полицейские.
«В настоящее время сотрудниками полиции продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего», — сказано в сообщении ведомства.
До 2023 года Петухов играл за московский «ЦСКА-Юниор». Летом он перешел в БК «Барнаул».
Ранее в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя маленькими детьми упал с пешеходного моста.