Автомобиль с женщиной и двумя маленькими детьми упал с пешеходного моста

Автомобиль с людьми рухнул с пешеходного моста в Башкирии. В результате случившегося погибли три человека. Жертвами ДТП оказались двое детей и женщина, передает Telegram-канал МЧС Башкортостан.

Трагичный случай произошел вблизи деревни Азнагулово в Белорецком районе. Женщина 1982 года рождения ехала за рулем иномарки Skoda Fabia. Помимо нее, в салоне находились двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2016 года рождения.

По какой-то причине автомобиль съехал с дороги и рухнул с пешеходного моста. В результате падения транспортного средства мать и ее несовершеннолетние дети получили смертельные травмы. По данным СМИ, прибывшие на место ДТП медики попытались спасти пострадавших, но их старания оказались тщетны. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

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