Упал при попытке убежать и не выжил: рой агрессивных пчел напал на туриста в Индии

Рой агрессивных пчел напал на группу туристов в Индии. В результате случившегося один из них погиб. Мужчина, убегая от насекомых, рухнул на землю и больше не поднимался, передает Daily Mail.

По данным СМИ, группа туристов посетила птичий заповедник Карнала недалеко от Мумбаи. В какой то момент людей атаковали агрессивные пчелы. Один из посетителей настолько испугался, что бросился бежать.

Спасаясь от пчел, 44-летний турист упал на землю. Подняться самостоятельно он не сумел. Прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть мужчины.

Что стало причиной его гибели, пока не известно. Возможно, она стала следствием аллергической реакции, или же турист сильно ударился головой при падении.

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